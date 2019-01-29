Nişasta Bazlı Şeker Pazarında faaliyet gösteren Tat Nişasta İnş. San. Tic. A.Ş. şirketinin yüzde 50 hissesine sahip olan Tosmur Yatırım A.Ş., İbrahim Tosmur, Fatih Tosmur, Mehmet Tosmur, Çağrı Tosmur sahip oldukları hissenin tamamını Tezcanlar Yatırım A.Ş.’ne devretmek için Rekabet Kurulu'na başvurdular.

KONTROL TEZCAN AİLESİNE GEÇECEK



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, böylece Tat Nişasta İnş. San. Tic.A.Ş.’nin yüzde 100 hisse kontrolü Tezcan ailesine geçmiş olacak. Ayrıca, NBŞ pazarında faaliyet gösteren diğer bir şirket olan OMNIA Nişasta A.Ş. firmasının yüzde 90’lık hissesi de yine Tosmur ailesine ait olacak.

Tat Nişasta'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1997 yılında kurulan şirketin üretttiği ürenler arasında kristal fruktoz ve mısır şurubu da bulunuyor. Şirket gazlı içecek firmaları başta olmak üzere pek çok uluslararası firmanın tedarikçisi konumunda.