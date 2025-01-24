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        Haberler Sağlık Tatildeki çocuklar için dijital ekran yerine ailece kutu oyunu tavsiyesi | Sağlık Haberleri

        Tatildeki çocuklar için dijital ekran yerine ailece kutu oyunu tavsiyesi

        Mersin Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı Dr. Öğretim Görevlisi Pelin Kılınç Özüölmez, yarıyıl tatili nedeniyle evde çocuklarıyla baş başa kalan ailelere uyarılarda bulunarak, "Bu dönemde çocuk cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranla tamamen baş başa bırakılmamalı. Birlikte dijital etkinliklerde bulunabilirler, dijital sanatsal faaliyetlere yönelebilirler. Yine birlikte içerik üretip, doğa yürüyüşü gibi, kutu oyunu fiziksel aktivitelerle bunu destekleyebilirler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:37
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        Tatildeki çocuklar için dijital ekran yerine ailece kutu oyunu tavsiyesi
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        Mersin Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı Dr. Öğretim Görevlisi Pelin Kılınç Özüölmez, yarıyıl tatiline devam eden çocukların cep telefonu veya bilgisayarda ekran başında verimli zaman geçirebilmesi için ebeveynlere uyarılarda bulundu. Özüölmez, ebeveynleri bu dönemde içerik üretimi ve yönetimi konusunda uyardı.

        Çocukların yoğun bir eğitim döneminden çıkıp, dinlenme dönemine girdiklerini hatırlatan Özüölmez, "İster istemez oyun oynamak isteyecekler. En doğal hakları oyun oynamak. Ağırlıkla dijital dönemde doğan ve büyüyen çocuklar ekran başında vakit geçirmek isteyeceklerdir. Ebeveynler bu konuda endişeli. Bu süreci nasıl ilerletecekleri konusunda tereddütte kalabiliyorlar. Önemli olan bu süreçte çocuğun ekrandan tamamen uzaklaştırılmaması. Çünkü çocuklar bu dönemde eğitimlerini ekranlardan alıyorlar hem öğrenip hem de oynuyorlar, sosyalleşiyorlar. Dolayısıyla ebeveynlerin bu dönemde dikkat etmesi gereken içerik üretimi ve yönetimi. İçerikle ilgili kontrolün etkin bir şekilde yürütülebilmesi için medya okuryazarlığı çok önemli bir noktada duruyor. Ebeveynler daha çok ortak alanda ekran sunmalılar. İçeriğin denetlenmesi, düzenlenmesi, kontrol edilmesiyle çocuklar için verimli bir ekran kullanımı olur” diye konuştu.

        "ÇOCUKLARI EKRANLA BAŞBAŞA BIRAKMAYIN"

        Çocukların cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranla tamamen baş başa bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Pelin Kılınç Özüölmez, “Birlikte dijital etkinliklerde bulunabilirler, dijital sanatsal faaliyetlere yönelebilirler. Yine birlikte içerik üretebilirler. Fiziksel aktivitelerle bunu destekleyebilirler. Doğa yürüyüşleri, kutu oyunları çocukların aileleri ile geçirebilecekleri verimli bir süre onlar için. Rol model olma durumları mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Ekranın yasaklanması değil bu sürenin sınırlandırılmasından bahsediyoruz. Bu süre sınırı da örneğin 20 dakika ise 20 dakika bitince aniden kapatılmamalı. Çocuk oyunda bir seviye geçiyor olabilir ya da bir video tamamlanıyor olabilir. Çocuğa bir iki dakika zaman vermek, alanına saygı göstermek oldukça önemli noktada duruyor. Ebeveynler de çocuklarına rol model olurken, kendileri de ekran sürelerini kontrol edebilirler. Çocuklarıyla vakit geçirerek verimli bir süreç yaşayabilirler” dedi.

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