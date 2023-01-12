"EKSİKLİĞİ ÇOK ARANACAK"



BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Anna Wintour, Patitz için, "Çağdaşlarından daha az görünür biriydi. Daha gizemli, daha olgun, daha ulaşılmaz bir duruşu, bunun da kendine özgü bir çekiciliği vardı" dedi.



Peter Lindbergh Vakfı'nın yayınladığı taziye mesajında, "Eksikliği çok aranacak" denildi.