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Tatjana Patitz yaşamını yitirdi

90’lı yıllarda ün kazanan Alman süpermodel Tatjana Patitz, vefat etti. Patitz, 56 yaşında kansere yenildi

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  • Tatjana Patitz yaşamını yitirdi! 90’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasındaydı - Magazin haberleri

    Adı 90'lı yıllarda 'Büyük 5'li' olarak anılan grupta yer alan Alman süpermodel Tatjana Patitz'den acı haber geldi. Patitz'in meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
  • Tatjana Patitz yaşamını yitirdi! 90’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasındaydı - Magazin haberleri

    "EKSİKLİĞİ ÇOK ARANACAK"

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Anna Wintour, Patitz için, "Çağdaşlarından daha az görünür biriydi. Daha gizemli, daha olgun, daha ulaşılmaz bir duruşu, bunun da kendine özgü bir çekiciliği vardı" dedi.

    Peter Lindbergh Vakfı'nın yayınladığı taziye mesajında, "Eksikliği çok aranacak" denildi.
  • Tatjana Patitz yaşamını yitirdi! 90’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasındaydı - Magazin haberleri

    EN SON 2019'DA PODYUMA ÇIKMIŞTI

    19 yaşında bir oğlu olan ünlü modelin en son 2019 yılının şubat ayında Milano Moda Haftası'nda podyuma çıktığı öğrenildi.
  • Tatjana Patitz yaşamını yitirdi! 90’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasındaydı - Magazin haberleri

    California’da yaşayan Tatjana Patitz, 1990 ve 2000 yılları arasında en çok kazanan modeller arasında yer almıştı. Duran Duran ve George Michael’ın kliplerinde yer alan Patitz, o yıllarda başarısını başka kimseye benzememesine bağlamıştı.
  • Tatjana Patitz yaşamını yitirdi! 90’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasındaydı - Magazin haberleri

    TATJANA PATITZ HAKKINDA

    Tatjana Patitz, 1966'da Hamburg'da Estonyalı bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Patitz'in ailesi daha sonra İsveç'e taşınmıştı.

    17 yaşında girdiği güzellik yarışmasında üçüncü olan Tatjana Patitz'in kariyerinin yükselişe geçmesi birkaç yıl daha sürecekti. 1988 yılına gelindiğindeyse, ünlü moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh’in kamerasının karşısındaydı.
  • Tatjana Patitz yaşamını yitirdi! 90’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasındaydı - Magazin haberleri

    Tatjana Patitz, 1990’da dergi kapağında Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte yer almıştı. Bu kapak Patitz'in 1990’lı yılların '5 gerçek süpermodelinden' arasında olduğu imajını sağlamlaştırmıştı.

    George Michael'ın 'Freedom!' klibinde yer alan Patitz, dünyaca ünlü birçok markarnın kampanya yüzü olmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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