Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TAV Batum'daki yeni terminali hizmete açtı

TAV Havalimanları, Gürcistan Batum Havalimanı’nın kapasitesini iki katına çıkarttı. Yenilenen terminal Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin katıldığı törenle açıldı. Genişletilen terminal yılda 1.2 milyon yolcuya hizmet verecek.

TAV Batum'daki yeni terminali hizmete açtı
HABERTURK.COM

TAV Havalimanları tarafından işletilen Batum Havalimanı’nın yenilenen terminali hizmete açıldı. TAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre düzenlenen törene Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, hükümet üyeleri ve havalimanı yöneticileri katıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Batum Havalimanı’nda pandemi öncesinde başlattığımız genişletme çalışmalarını sektörümüzü derinden bu zorlu dönemde tamamlayarak hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Hopa’ya da hizmet veren Batum Havalimanı, Türkiye ve Gürcistan arasındaki iyi ilişkilere de katkı sağlıyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl kapalı kalan havalimanında yolcularımızı yeni terminalde karşılayarak, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili “Turizm ülkemiz için en önemli sektörlerden biri ve bildiğiniz gibi pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörü olumsuz etkiledi. Pandeminin verdiği zararı azaltmak ve sonrasına hazırlanmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde ülkemizi uluslararası uçuşlara öngörülenden daha erken açabildik ve gururla söyleyebiliriz ki ünlü Gürcü uçak tasarımcısı Alexander Kartveli’nin adını taşıyan Batum Havalimanı ülkemizde turizmin gelişmesinde önemli bir yer tutacak. İşletmeci TAV’ın pandemi ve ekonomik krize rağmen bu yatırımı bu kadar kısa sürede tamamlaması önemlidir. Şirket yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2007'DEN BU YANA İŞLETİYOR

TAV Havalimanları, Gürcistan’ın başkent Tiflis ve Karadeniz kıyısındaki turizm merkezi Batum havalimanlarını 2007’den bu yana işletiyor.

Batum Havalimanı’nda terminal alanı 4 bin metrekareden 8 bin metrekareye çıkarıldı. Bagaj alım alanı genişletildi ve bant sayısı artırıldı. Check-in kontuarı sayısı sekizden 14’e, pasaport kontrol banko sayısı 12’den 20’ye çıkarıldı.

Terminalde ATÜ tarafından işletilen duty-free, BTA tarafından işletilen yiyecek-içecek ve TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen primeclass özel yolcu salonu alanları da genişletildi.

TAV’ın işletmeyi devraldığı 2007’de 40 bin yolcuya hizmet veren Batum Havalimanı 2019’da 600 binden fazla yolcu ağırladı. 2007’de beş havalimanının 11 destinasyona uçtuğu havalimanından 2019’da THY ve Pegasus’un da aralarında olduğu 30 havayolu 30 farklı destinasyona uçuş düzenledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu ülkemizin büyümesine ivme kazandıracak
İŞ-YAŞAMPekcan, Kolay İhracat Platformu'nu duyurdu
107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık
İŞ-YAŞAM107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık
Süveyş Kanalı'nın kapanması ürün fiyatlarını artıracak
İŞ-YAŞAMZam Kanalı
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
İŞ-YAŞAMHamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan ...
Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 736, yoksulluk sınırını 8 bin 912 lira olarak hesapladı
İŞ-YAŞAMTürk-İş: Açlık sınırı 2 bin 736 TL oldu
Güven endeksi martta hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken, inşaat sektöründe düştü
İŞ-YAŞAMSektörel güven endeksleri açıklandı
Mart ayı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
İŞ-YAŞAMSanayide kapasite kullanım oranı düştü
BAŞLADI! Son dakika: Otobüste yan kolttuk yüzde 50 indirimli - haberler
İŞ-YAŞAMOtobüste indirimli bilet kampanyası başladı
Reel Kesim Güven Endeksi'nde artış
İŞ-YAŞAMReel kesim güveni yükseldi
SON DAKİKA: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevi devredecek
İŞ-YAŞAMAydın görevi devredecek