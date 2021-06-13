TAV Havalimanları, yatırım için Orta Asya ve Afrika'ya odaklandı

AA

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yatırım için yolcu büyümesinin olacağı yerlerle ilgilendiklerini belirterek, “Gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Orta Asya ve Afrika’ya odaklanıyoruz.” dedi.

Şener, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin aşılamada hızlandığını, bununla birlikte seyahat kısıtlamalarının kalkacağına inandığını ifade etti.

Salgın nedeniyle her ülkenin farklı uygulamaları bulunduğunu aktaran Şener, “Bir ülkede 14 gün karantina, birinde karantina yok ama aşı isteniyor, öbüründe 72 saat önce PCR testi isteniyor. Bu uygulamalarla ilgili karışıklıklar vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlar düzene giriyor.” diye konuştu.

Şener, salgın sürecinde her ülkenin bilim insanları, politikacıları ve ekonomistlerinin bir türlü aynı çizgide bulunamadığını, herkesin kendi bulunduğu alan açısından duruma baktığını söyledi.

Türkiye’nin salgın sürecinde Güvenli Turizm Sertifikası ile çok akıllı bir iş yaptığını ifade eden Şener, “Türkiye’ye geçen sene salgın sürecine rağmen önemli sayıda turist geldi. Bu sene daha iyi olacağına inanıyorum.” dedi.

“YOLCULAR DİJİTAL UYGULAMALARA ÇABUK ADAPTE OLABİLİYOR"

Sani Şener, aşılama oranı yükseldikçe dünyada salgın sorununun çözüldüğüne işaret ederek, aşıdan kesinlikle kaçınmamak gerektiğini söyledi.

Salgın sonrası yolcu davranışlarında değişiklik olup olmadığını ölçümlediklerini belirten Şener, dijitalizasyonun çok arttığını ve yolcu tarafından bunun kabul edildiğini gördüklerini, yolcuların dijital uygulamalara çabuk adapte olabildiğini anlattı.

Şener, artık havalimanlarında güvenliğin yanında sağlık güvenlik taramasının da olacağını belirterek, “Salgın sürecinde uçak içinin ve havalimanlarının çok emniyetli ve sağlıklı olduğunu gördük. Salgınla alakalı hiçbir sıkıntı çıkmadı.” diye konuştu.

“HEPİMİZ İŞ MODELLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYE MECBURUZ"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, TAV Havalimanları olarak Almatı Havalimanı'nı işletmeye başladıklarını anımsatarak, Almatı’nın İpek Yolu’nun en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yeni yatırımlara ilişkin soru üzerine Şener, “Yolcu büyümesinin olacağı yerlerle ilgileniyoruz. Gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Orta Asya ve Afrika’ya odaklanıyoruz.” dedi.

Şener, salgın sonrasında dünyadaki bütün regülasyonların güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Kovid-19’dan sonra hepimiz iş modellerimizi değiştirmeye mecburuz. Şirketler de, hükümetler de, ülkeler de devamlı stratejilerini geliştirdiler. Biz de stratejilerimizi devamlı geliştirerek kendimizi yeni döneme adapte etmek istiyoruz. Bu adaptasyonu eski kurallarla yönetemezsiniz.” diye konuştu.

Seyahat ve turizm sektörlerinin aynı tarafta bulunduğuna işaret eden Şener, seyahatlerin önünün açılması için her ülkenin sektör paydaşlarının kendi hükümetlerini ikna etmeye çalıştığını söyledi.

TAV HAVALİMANLARI

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya,

Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarını işletiyor.

TAV, yurt dışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine, Hırvatistan’ın Zagreb

Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor.

Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyette bulunuyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

Şirketin küresel ayak izi, iştiraklerinin ürün ve hizmetleriyle birlikte 26 ülkede 91 havalimanına ulaşıyor.