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Tavşanlı'da berber ve kuaförler, Kovid-19 nedeniyle 14 gün tedbiren evlerinde karantinada kalacak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer aldığı belirtilen bir doktorun covid-19 testi pozitif çıktı. Görevlinin denetlemelere katıldığı ilçedeki 50 berber ve çalışanları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük ev karantinasına alındı.

karantina
DHA

Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen hafta normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. İlçedeki berberleri denetleyen ekipteki bir doktora yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerce yapılan filyasyon çalışmasında 100 iş yeri bulunan ilçede, testi pozitif çıkan doktorun 50 kadar berber denetlemesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 50 berber ve çalışanı 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı.

ODA BAŞKANI DA KARANTİNADA

Kurul kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, berber ve çalışanlara covid-19 testi yapıldığını ve sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, "Salonlarımızı denetlemek için gelen doktorun test sonuçları pozitif çıktığından dolayı ilçemizde denetlenen 50 berber kuaför salonu kapatılıp, salon sahiplerine test yapıldı. Sonuçlar bekliyoruz, 50 iş yeri sahibi arkadaşımız elemanlarıyla birlikte 14 gün evlerinde karantina da kalacak" dedi.

Testi pozitif çıkan doktorun ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki pandemi servisinde tedaviye alındığı belirtildi.

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