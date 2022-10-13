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Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda 5.1 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 215 bin 865 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5.1 yükselişle 1 milyar 685 milyon adede çıktı

Tavuk yumurtası üretimi yıllık oranda artış
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Bir önceki ay 1 milyar 567 milyon 430 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 7,5 artarak 1 milyar 684 milyon 858 bin adet oldu. Yıllık bazda ise yüzde 5,1'lik artış kayıtlara geçti.

215 BİN 865 TON TAVUK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ağustosta 215 bin 865 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1, aylık bazda yüzde 14,4 arttı.

Ağustosta 121 milyon 95 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 11 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 15,7 artarak 5 bin 529 tona yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 10,8, tavuk eti üretimi yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artış kaydetti.

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