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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Bir önceki ay 1 milyar 567 milyon 430 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 7,5 artarak 1 milyar 684 milyon 858 bin adet oldu. Yıllık bazda ise yüzde 5,1'lik artış kayıtlara geçti.