Yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci transferinde düğüm çözüldü ve milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'da top koşturan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı ise bu gelişme sonrasında İrfan Can Kahveci'yi 'sildi'

Oğulcan Çağlayan, yakın arkadaşı olduğu bilinen İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktıktan sonra birlikte olan fotoğraflarını da kaldırdı. Oğulcan'ın ardından Taylan Antalyalı da İrfan Can Kahveci'yi takip etmeyi bıraktı ve o da İrfan Can'la olan fotoğraflarını sildi.

İkili Süper Lig'in 18. haftasındaki Gençlerbirliği maçında Oğulcan'ın golünün ardından İrfan Can'ın gol sevincini yapmışlardı.