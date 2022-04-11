Rekor fiyata satıldı... 210 kilogram ağırlığında! 0:00 / 0:00

İHA

Tayvan’ın güneydoğusunda bulunan Pintung kentinde yılın ilk mavi yüzgeçli ton balığı rekor fiyata satıldı.

İHA'nın haberine göre sezonun açılış gününde kaptan Chen Chin-Ping’in yakaladığı, 208 santimetre boyunda ve 210,6 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 2 milyon 121 bin NTD (1 milyon 87 bin TL) fiyata alıcı buldu.

Balık, Tayvan’da şimdiye dek satılan en pahalı ton balığı olarak kayıtlara geçti.

Pintung Belediye Başkanı Pan Men-an’ın da katıldığı sezonun açılış töreninde en son fiyatı veren Jiazhen Seafood Restaurant sahibi Hsiao Shou-fa, açık arttırmayı kazandı.

Belediye Başkanı Pan Men-an, ton balığı sezonunun başladığını ve bu endüstrinin bölgeye büyük katkı sağladığını söyledi.

Balıkçılığın önemine değinen Pan, bölgedeki balıkçılık endüstrisinin uzun yıllardır Pingtung’un tüm dünya tarafından tanınmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, diğer sektörler içinde bir lokomotif görevi gördüğünü belirtti.

Açık arttırmayı kazanan Hsiao ise 13 yaşında balıkçılık yaparak iş hayatına atıldığını ve bu işin tüm zorluklarını bildiğini söyledi.

Vermiş olduğu yüksek teklifin balıkçılara olan saygısından ve bir nevi gönül bağından ötürü olduğunu belirten Hsiao, balığı lokantasına götürüp müşterilerine sunacağını aktardı.

RESTORANDA 2 BİN 500 LİRADAN SATILACAK

Rekor fiyata satılan ton balığını tatmak isteyen müşteriler, 7 parçadan oluşan porsiyon için en az 2 bin 500 lira ödemek zorunda kalacak. Öyle ki müşterilerin sadece ufak bir dilim için 200 lirayı gözden çıkarmaları gerekecek.