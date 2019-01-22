Tayvanlı 'bikinili dağcı' tek başına yaptığı tırmanışta öldü

Tayvan'da dağların zirvelerinde çektiği bikinili selfie'lerle sosyal medyada ünlü olan Gigi Wu adlı dağcı, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

36 yaşındaki Wu'nun 20-30 metreden dere yatağına düştükten sonra uydu telefonuyla bir arkadaşına ulaşarak bacaklarının tutmadığını söylediği ve yerini bildirdiği ancak kurtarma ekiplerinin kötü hava koşulları yüzünden kadına zamanında ulaşamadığı açıklandı.

Kurtarma ekiplerinin havanın helikopter için elverişli olmaması nedeniyle bölgeye yaya olarak 28 saatte ulaşabildiği belirtildi.

Wu'nun hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu hipotermi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

Tayvan medyasına göre Wu, 4000 metreye varan zirvelerin yer aldığı Yushan Ulusal Parkı'nda tek başına yaptığı tırmanış sırasında öldü.

Tırmanışlarını profesyonel kıyafet ve ekipmanla yapan Wu çıktığı her zirvede bikinisiyle poz veriyor ve bunları sosyal medya hesaplarında yayımlıyordu.

Facebook'ta 18 bin takipçisi olan Wu, arkadaşıyla girdiği bir iddia sonrasında bikinili pozlar vermeye başladığını söylemişti.

Gigi Wu, geçen yıl bir televizyon kanalına, dört yıl içinde 100 dağın zirvesine çıktım. 97'sinde farklı bikinilerle poz verdim" demişti.

Wu, nedenle bikinili poz verdiği sorusunu ise "Güzel göründüğü için" diye yanıtlamıştı.

Gigi wu, Facebook'taki son fotoğrafını 18 Ocak'ta yayımlamıştı.

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