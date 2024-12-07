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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç: Böyle bir galibiyete ihtiyaç vardı - Beşiktaş Haberleri

        Tayyip Talha Sanuç: Böyle bir galibiyete ihtiyaç vardı

        Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:53
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        "Böyle bir galibiyete ihtiyaç vardı"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, galibiyeti değerlendirdi.

        "BİRÇOK GECE UYKUSUZ KALDIM"

        Mücadeleyi değerlendiren Sanuç, "Bu maç özelinde çok mutluyum. Uzun zamandır formamdan uzaktaydım. 2 sene önceki Fenerbahçe maçında sakatlandım. Beklediğimden de uzun sürdü. Bu süreç çok zorlu geçti. Formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Günün sonunda yine sahadaydım ve takımıma faydalı olabildim. Güzel bir galibiyetle dönmek önemliydi. Uzun zamandır taraftarlarımızı da üzüyoruz. Bugün bu galibiyet eminim onları da mutlu etmiştir. En büyük mutluluğumuz taraftarlarımız. Bir galibiyet tüm havayı değiştirebilir." dedi.

        "BÖYLE BİR GALİBİYETE HASRET KALDIK"

        1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının dönüm noktası olacağını ifade eden genç savunmacı, "Uzun zamandır böyle bir galibiyete hasret kaldık, biraz fazla sevindik. Hüseyin başkan da geldi ve güzel bir kutlama oldu. Bu maçın dönüm noktası olacağını düşünüyorduk. Hocamızın söylediği gibi zaten kaliteli oyunculara sahibiz ama sahada kavga etmemiz gerekiyor, iyi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bunu yaparsak başarılı olabileceğimizi biliyorduk. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi, galibiyet de bizim için hak edilmiş sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

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