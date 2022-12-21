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"Taze balık yiyemiyorsanız konserve balık tüketin"

Vücut fonksiyonlarında önemli rol oynayan yağ asitlerinden biri olan Omega 3 bağışıklığı güçlendiriyor, kalp ve damar sağlığını koruyor, beyin hücrelerinin yenilenmesini ve çoğalmasını destekliyor. Saf bir protein ve Omega 3 kaynağı olan ton balığı, 100 gramlık bir kutuda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının yüzde 47’sini karşılıyor. Balığın Omega 3 açısından son derece zengin bir besin olduğunu belirten Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Omega 3 kalp ve damar sağlığı için olmazsa olmaz. Eğer taze ve mevsiminde balık yiyemiyorsanız konserve balık tüketin" dedi

DHA

Yapılan araştırmalar, Omega 3 yağ asitlerinin pek çok vücut fonksiyonunun yerine getirilmesinde aktif rol oynadığını gösteriyor. Özellikle küresel pandemi sürecinde virüse karşı direnç mekanizması oluşturması adına uzmanlarca tüketilmesi önerilen Omega 3, bağışıklık sistemini destekleyerek vücut direncini artıyor. İltihap giderici (anti-inflamatuar) etkisi sayesinde özellikle romatizmal eklem hastalığına bağlı semptomların hafiflemesine katkı sağlıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, balığın omega 3 açısından son derece zengin bir besin olduğunu belirterek, kalp ve damar sağlığı açısından oldukça önemli bir besin olduğunu söyledi.

"BALIK KOLESTEROL SEVİYEMİZİ KONTROL ALTINA ALIR"

Kalp hastalığı için belli risk faktörleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Boztosun, “Bu risk faktörleri sigara içmek, kolesterol, yağ ve şekerdir. Kalp hastalığından korunmak istiyorsak kolesterol seviyemizi düşürmemiz gerekiyor. Kolesterol seviyemizi düşürmemiz için şu andaki en faydalı gıdalardan bir tanesi, diyetimizde olmazsa olmazımız ve en az haftada 2-3 gün tüketilmesi gerekiyor dediğimiz balıktır. Balık kolesterol seviyemizi kontrol altına alır. Aynı zamanda vücudumuzun o antioksidan dediğimiz, vücudun verdiği reaksiyonları baskılamak vücuttaki yangıyı kontrol altına almak için son derece faydalıdır. Aslında kısaca şunu söylüyoruz; Özellikle Akdeniz tipi beslenelim, Akdeniz diyeti dedikleri sebze, meyve ve balık ağırlıklı beslenmek son derece önemli. Hem kalp hastalığı için risk faktörü olan kolesterolü düşürüyorsunuz hem ideal kiloya geliyorsunuz hem de aynı zamanda diğer organlarınızı sağlıklı hale getiriyorsunuz. Yani şekeriniz daha iyi hale geliyor, vücudunuzun metabolizması dengeli hale geliyor. Bir taraftan kolesterol seviyenizi düşürüyorsunuz ama diğer taraftan da vücuttaki yangıyı baskılıyorsunuz” diye konuştu.

"BALIK, OMEGA 3 AÇISINDAN SON DERECE ZENGİN"

Omega 3 kalp ve damar sağlığını koruyor, kalp krizi ve felç gibi risklerin azalmasına yardımcı oluyor, ayrıca yüksek tansiyonu önlüyor. İyi kolesterol olarak bilinen HDL’yi artırarak obezite ve kolesterol ile mücadeleyi kolaylaştırıyor. İnsülinin fonksiyonunu artırarak diyabet riskini azaltıyor. Balığın da omega 3 açısından son derece zengin bir besin olduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, “Omega-3 dediğimiz bu doymuş, doymamış yağlar var. Bu kalp ve damar sağlığı, tansiyon ve şeker regülasyonu için olmazsa olmaz” dedi.

"SOĞUK SU BALIKLARINDA OMEGA 3 DAHA FAZLA"

Omega 3 deposu besinlerin başında sardalya, hamsi, somon, ton balığı ve uskumru gibi balıklarla midye, istiridye, karides ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri geliyor. Prof. Dr. Boztosun Omega 3’ün bu gibi soğuk balıklarda daha fazla olduğunu ifade ederek, “Özellikle kuzey ülkelerinde yetişen balıklar, omega 3 den zengin daha yağlı balıklardır. Balık soğuğu gördüğü zaman yağı artıyor ve omega 3 seviyesi de yükseliyor. Dolayısıyla bütün balıklar faydalı ama belli balıklar, o kuzey ülkelerinden ülkemize gelen gelen balıklar kalp ve genel vücut sağlığımız için son derece faydalı. Eğer taze ve mevsiminde balık yiyemiyorsanız konserve balık tüketin” diye konuştu.

Prof. Dr. Boztosun, “Bizim toplumumuz genç ama ne yazık ki kalp hastalığımız Avrupalılar'ın zirvesinde. İstiyoruz ki, kalbimizi koruyalım daha sağlıklı daha uzun yaşlar alalım ve yaşlanmayalım” diyerek kalp sağlığı için olmazsa olmaz 5 maddeyi şu şekilde sıraladı:

"Kilonuzu kontrol altında tutun

"Bol yürüyüş yapın

"Diyetinize dikkat edin

"Sigaradan uzak durun. Sigarayı ne siz için ne de yanınızda içirin

"Tansiyonunuzu ideal seviyede tutun."

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