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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı'na Yücel Yılmaz seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi

TBB Başkanlığı'na Yücel Yılmaz seçildi
İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcılığı ile Yönetim İçin Gelecek Paktı Elçiliği'nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Başkan Yılmaz, koltuğu Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den devraldı.

TBB Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'da yapıldı, yeni başkanını oyladı. Genel kurula hitap eden TBB Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 1945'te dernek olarak kurulan birliğin yerel yönetimlerin ve belediyecilik anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir misyon yüklendiğini belirtti.

"KALKINMA YERELDE BAŞLIYOR"

Dünyada artık ülkelerin değil şehirler yarıştığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Demokrasi ve kalkınma yerelden başlıyor. Bu nedenle belediyelerin birliği, Türkiye Belediyeler Birliği çok önemli. Bu birlik, 1945'ten beri tüm belediye başkanları bir çatı altında bir araya getiren, yerel yönetimlerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlendirmek için kurulmuş Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri. Sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Belediye başkanı olarak görev yaptığı 9 yıl boyunca Balıkesir ve Türkiye'yi çok farklı uluslararası platformlarda temsil etme imkanı bulduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcılığı, Yönetim İçin Gelecek Paktı Elçiliği ile Avrupa Konseyi, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nde görevlerimiz var. Allah'ın izniyle Türkiye Belediyeler Birliği olarak ülkemizi ve belediyelerimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"ULUSLARARASI VİZYONUNA BEN ŞAHİDİM"

TBB Başkanlığı görevini Yücel Yılmaz'a devreden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Başkanımız, genç ve dinamik bir başkan. Şehri için olan emeğine ben şahidim, uluslararasındaki vizyonuna ben şahidim. Size güveniyoruz" şeklinde konuştu.

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