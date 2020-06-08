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Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size yönelik suçlamalarda bulundu millet üç milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin. Ve sizin Cumhurbaşkanından Sayın cumhurbaşkanından talimat alarak bunu gerçekleştirmeniz yönünde bir trafiğe ithamda bulundu ne diyorsunuz buna?" sorusuna yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop şöyle konuştu:

Bu konuda bir talimat var inkâr etmiyorum ama o talimat nerde var anayasadan anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrası bir talimat veriyor meclis, Meclis Başkanlığına Diyor ki eğer bir Milletvekili hakkında kesin hüküm varsa bun genel kurula bildirilmesiyle olur milletvekilliği sona erer.

"İLGİSİZLİK VE CİDDİYETSİZLİK"

Yine İçtüzüğün Meclis İçtüzüğünün kırk yüz otuz altıncı maddesinin ikinci fıkrasında diyor ki Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı mahkûm olan bir milletvekilinin bu kesin hükmü Genel kurula bildirilmesiyle.

Milletvekili düşer diyor dolayısıyla Anayasa talimat vermiş Meclis Başkanı'na İçtüzük Meclis başkanına talimat vermişken. Bir yerlerden talimat mı diye bakmayı ben ilgisizlik ve ciddiyetsizlik olarak değerlendiririm.

"TEK BİR UYGULAMA DAHİ YOK"

Şüphesiz Cumhurbaşkanımız da görüşüyoruz orta aşağı yukarı her hafta görüşüyoruz. Anayasanın ve İçtüzüğün açık hükümlerine rağmen iş anayasaya ya evet teamüllere aykırı olduğu söyleniyor teamül diye bahsedilen şey daha sonra başka arkadaşlarımız da söylüyorlar. Şöyle bir teamül vardır diyorlar bu tür dosyaları dönem sonuna bırakılır. Şimdi tamir olabilmesi için birden fazla uygulamanın olması lazım ortada ben diyorum ki birden fazla uygulama değil dönem sonuna bırakıldığına dair tek bir uygulama gösterin diyorum çok basit denecek ki şu milletvekiliyle ilgili dönem sonuna bırakılmıştır denecek bunu istiyorum bunu kimse gösteremiyor çok gösteremez böyle uygulama yok tek bir uygulama dahi yok. Tabii meclisi siyaseti sadece boş laflardan ibaret sanan bazı arkadaşlar var. Hukukla anayasayla içtüzükle alakalı olarak bilgileri de çok sınırlı.

"BÜTÜN DÖNEMLERİ İNCELEDİM"

Dokunulmazlık dosyaları karma komisyonda zaman zaman onların dönem sonuna bırakılmasına yönelik bir takım teamüller var uygulamalar olmuş. Fakat hakkında kesin hüküm verilen yargılanıp hakkında kesin hüküm verilen milletvekillerinin bu kesin hükümlerinin Meclis Genel kurulda okunması yönünde dönem sonuna bırakılmasına dair hiçbir uygulama yok. Çok hızlı ben size bunu öyle söyleyeyim 1983 yılında ilk defa 82 anayasasına göre seçim yapılıyor ve o tarihten buyana ben bütün dönemleri ve olayları incelettim.

"BİLECİK MİLLETVEKİLİ'NİN DURUMU"

Zaten başlangıçta böyle bir şey yok istifalar var o şekilde mecliste milletvekilliği sona Erenler var ama hakkında kesin hüküm verildiği için değişim Milletvekili sona erenlerle ilgili uygulamalara baktığımızda o da tam tutmakla beraber 95-99 döneminde Bahattin şeker vardır Bakanı da Milletvekili Bilecik Milletvekili askerlik yapmaması sebebi ile Milletvekilliğinin düşürülmesi var o da bir mahkeme kararı kesin hüküm değil. 1999-2002 döneminde ise Sayın Merve Kavakçı'yla ilgili olan olay var orda da bir dava ve kesin hüküm yok. Seçildikten sonra bu millet vatandaşlığının düşürülmesi ile ilgili bir durum var vatandaşlık kaybı bakanlar kurulu kararı sağlandıktan sonra dava falan açılmadan apar topar orda da hukuki tartışmalar var.

"MECLİS'TE BİRAZ BEKLETİLMİŞ ÇÜNKÜ..."

Daha sonraki dönemlerde yok ilk defa 24. dönemde rastlıyoruz kesin hüküm sebebiyle 3 Milletvekili var birisi Van Milletvekili Kemal Aktaş. Kemal Aktaş'la ilgili dosya şöyle tarihleri çünkü çok iyi hatırlıyorum söyleyeceğim 29 Mayıs 2012 Meclise gelmiş biraz bekletilmiş çünkü o zaman gündemde bir kanun değişikliği var tartışılıyor bu kanun değişikliğinin o milletvekilini lehine sonuçlar doğurabileceği görülmüş onun için hemen 2 Temmuz'da O kanun değişikli yapılmış 5 Temmuz'da Meclis Başkanı demiş ki bu kanun değişikliğine göre bu dosyasının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor kesin hüküm kalkabilir bu bir değerlendirin diye iade etmiş ve nitekim ki istifade edeceği anlaşılmış.

SABAHAT TUNCEL VE ENGİN ALAN'IN DURUMU

Daha sonra 2 Milletvekili daha var Sayın Engin Alan ve Sayın Sabahat Tuncel bunların dosyaları ise 22 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş. Halbuki 7 Haziran 2015’te seçim var. Meclis 7 Nisan 2015 tarihinde tatile girmiş dolayısıyla Meclis tatildeyken 22 Mayıs'ta gelmiş dosyalar onun için Genel kurula bunları okumak mümkün değil yani yine dönem sonuna bırakma falan gibi şey söz konusu değil. 25. Dönemde zaten kısa bir dönemde orada bir olay yok. 26. Dönemde ise 8 tane milletvekilinin dosyaları 3 günle 56 gün arasında beklemek suretiyle okunmuş ve milletvekilleri düşürülmüş.

"YALAN VE BİLGİSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR"

Dolayısıyla eğer bir teamül var denilecekse, nedir bunların dosyalarının okutulması yönünde bir teamül var 26. Dönem bunu gösteriyor bunun dışında da zaten bir uygulama yok o bakımdan dönem sonuna bırakmak falan gibi şeylerin hepsi yalan ve uydurma şeylerden bilgisizlikten kaynaklanıyor o ben bu bakımdan Anayasa ve İçtüzüğün gereği Meclis teamüllerine gereğini yerine getirmiştir Meclis başkanlık bu bakımdan hiç kimsenin yönelteceği bir eleştiri yok. Şüphesiz yorumlar yapılabilir ama. Bilgi yanlışıyla bilgileri çarpıtarak yorum yapmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz diye düşünüyorum özellikle Genel başkanlara.

TBMM Başkanı Şentop, "12 Temmuzda yeni Başkan seçilecek, siz aday mısınız?" sorusuna şu karşılığı verdi: Çok zaman var daha malum siyasette 24 saat uzundur derler söyle de 1 aya Yakın bir zaman söz konusu. Dolayısıyla bu zaman içerisinde değerlendirmeler olacaktır inşallah...