TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçmişte kılık-kıyafet ve şekille uğraşmaktan çocukların zihinlerinin içindeki cevherin görülmediğini belirterek, "AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdık. 'Bu okullardan sadece imam çıksın, başka bir hayalleri olmasın' diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladık." dedi.

AA'nın haberine göre, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri Töreni, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, ÖNDER'in 60. yıl kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kısa bir tanıtım filmi gösterildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bu özel toplantıya Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildiğini ancak bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak da iştirak ettiğini söyledi.

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerinde karar verecek gençleri karşısında gördüğünü aktaran Yıldırım, şiarlarının "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir." olduğunu vurguladı.

Yıldırım, imam hatip okullarının, Türkiye'nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu dile getirerek, "Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarına kadar, imam hatip okullarında birtakım sıkıntılar yaşandı. Hak etikleri muameleyi maalesef görmediler. Toplumumuzun bir kısmının korkması ve çekinmesi gereken yerler olarak göstermeye çalıştılar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden bu algıya, hem yasalarda gerekli düzenlemeyi yaparak hem de kafalardaki o yanlış algıyı ortadan kaldırarak bugün hamdolsun bu okulların ve orada okuyan gençlerimizin toplumdaki yeri ve algısı her geçen gün çok daha olumlu yönde gelişiyor." diye konuştu.

"KATSAYI ZİNCİRİNİ PARÇALADIK"

Yıldırım, imam hatiplerin Türkiye'nin geleceğinde model olacak insanları geçmişte olduğu gibi gelecekte de yetiştirmesi için her türlü altyapı ve çalışmayı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dün Çengelköy'de Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ettim. Hakikaten çok etkilendim. Hem okulun fiziki yapısı hem öğrenciler ve öğretmenleriyle muhteşem bir okul. İmam hatip denilince insanların aklına imamların yetiştiği yer geliyor. Okulda öğrencilerin anlattıkları, meşgul oldukları konuları görünce hayretten hayrete düştüm. Kod eğitimi alıyorlar. Bilgisayar yazılımını yapıp bir de onu entegre devreler üzerinde işleyerek elektronik cihazlar yapıyorlar. Robot parçaları yapıyorlar. Önümüzdeki ay Amerika'da gerçekleşecek bir yarışmaya hazırlanıyorlar. Diyeceğim o ki maalesef geçmişte kılık-kıyafetle ve şekille uğraşmaktan çocuklarımızın zihinlerinin içindeki cevheri görmez olduk. AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdık. 'Bu okullardan sadece imam çıksın, başka bir hayalleri olmasın' diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve gayreti olmasıydı bu mümkün olmazdı."

"GENÇLER, ŞİMDİ ASIL İŞ SİZLERE DÜŞÜYOR"

Binali Yıldırım, gençlerin değerleri, tarihi, kültürüyle yeniden buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Şimdi asıl işin gençlere düştüğünü dile getiren Yıldırım, şunları anlattı:

"Biz, bir anlamda tohumu toprak ile buluştuk. Gerisi size kalmış. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hepimiz bunu biliyoruz. Rabb'imizin ilk emri ikra. Okuyacağız. Daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde, sanatta, velhasıl her alanda, gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Bir müminin gerçek ibadethanesinin yeryüzü olduğunu asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Attığınız her adımdan, dokunduğunuz her canlıdan bulunduğunuz her ortamdan bir Müslümanın en büyük sorumluğunun örnek olmak olduğunu da aklınızdan çıkarmayacaksınız. Sadece güzel ülkemize değil tüm dünyaya bu hasletlerinizi göstereceksiniz. Sözün özü iki kanadı da sağlam bir uçak gibi olacaksınız. Bir kanadınız dünya, diğeri ahiret olacak."

Binali Yıldırım, Türkiye'nin gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çekti. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mevlam, 'Aklını kullanmayan milletlerin üzerine belalar yağdırırız' diye Mevlam buyuruyor. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık. Sınavımız ağır oldu. Ama çok şükür Rabb'imin izni, milletimizin desteğiyle üstesinden geldik. İnanan insanın en büyük özgürlüğünün ancak bir varlık önünde secde etmek olduğunu da unutmayın. Biz yalnız Allah'a secde ederiz. Özgürlüğümüz asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup, kendisine secde ettiren suretlere büründürmüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu. Bunun adı FETÖ, bunun adı El Kaide, Eş Şebab oldu. Bu çağda 'bunlar olmaz' dedik ama hepsi bu maalesef bu çağda oldu. Az önce ifade ettiğim uçak örneğindeki gibi iki kanadı olmayan uçak yere çakılır. Ya dünya ya ahiret olmaz. Her ikisi birlikte uyumlu olmak durumunda. Evrenin dengesini Allah böyle kurmuş."

"İnsanların bir kısmı, bu çağda inanmayı unuttu, bıraktı" diyen Yıldırım, "Ruhlarında derin boşluklar oluştu. Böylelikle kendilerine inanç diye sunulan şeytani senaryoların piyonu haline geldiler. Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp atmanın zamanı geldi. Bunu, siz yapacaksınız sevgili gençler. İslam'ın ışığında ilimden, bilimde, kültürde, sanatta, derneğinizin adında olduğu gibi önder sizler olacaksınız. Artık imkanlarınız var. Bahaneniz kalmadı. Vizyoner bir liderimiz var. Kendi yolunuzda ilerlerken kimseyi de yıkıp geçmeniz gerekmiyor. Size kucak açmaları da lazım değildir. Müsaade edeceksiniz. Önce siz dinleyeceksiniz, sonra siz anlatacaksınız." diye konuştu.

"BAŞKALARINA ASLA DAYATMA İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ"

İlçe belediye başkan adayı olan arkadaşlarına halkı dinlemeleri gerektiğini salık verdiğini anlatan Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:

"82 gün boyunca İstanbullularla bir araya geleceksiniz. Projelerimiz ve önerileriniz olacak. Sorunları dinleyeceğiz. İki dinleyin bir konuşun. Niye? Konuşmak çok iyi bir şey olsaydı, Rabb'imiz, bize iki ağız bir kulak verirdi. İki kulak bir ağız verdiğine göre demekti çok daha dilemek gerekiyor. Daha az konuşmak lazım. Başkalarına asla dayatma içerisinde olmayacağız. Geçmişte bize yapılanları, biz başkasına yapma hevesinde olmayacağız. Gençler sizden bir söz istiyorum. Geleceğin mimarı olmak için ülkenize ve dünyaya katkı sunmak için gereken tek şey merak etmektir. Araştırmaktan, öğrenmekten, paylaşmaktan son nefesinize kadar vazgeçmeyin. Biz de sizleri gururla izlemeye devam edeceğiz. Bugün bu salonda, bir Sinan, bir Itri, bir Cemil Meriç, Necip Fazıl daha çıksın istiyorum."

