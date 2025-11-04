Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik açıklama

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik açıklama

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize olan saygı ve şükranımızın bir göstergesi olarak birtakım düzenlemeler yapılıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akar'dan şehit ve gazi hakları açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, bir devlet projesi olan "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin terör nedeniyle yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Akar, bu sorunun bir an önce bitmesi gerektiğini dile getirdi.

        Bunun için de devletin her imkanı kullanarak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Akar, "Biz bunu yaparken 'Hiçbir şekilde bir tavizin söz olmadığını' tekrar tekrar söyledik, söylüyoruz. 'Al-ver olmadığını' söyledik, söylüyoruz. Devlet, son derece şeffaf bir şekilde iradesini ortaya koydu, 'Örgütü feshet, silahını bırak’ denildi ve örgüt feshedildi, silah bırakma süreci de başladı." diye konuştu.

        REKLAM

        Silah bırakma konusunun çerçevesinin de net bir şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan Akar, bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı olan örgütlerin de aynı çerçeve içinde olduğunu bildirdi.

        Akar, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Dinlemeler, tartışmalar, görüşmeler başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tamamlanacak. Bunun sonunda da nihai karar verilmek suretiyle alınacak tedbirler alınacak ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Amacımız, dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaların son derece iyi niyetli ve olumlu bir amaca yönelik olduğunu anlatan Akar, bu çalışmaların herkes tarafından desteklenmesini gerektiğine inandığını dile getirdi.

        "Onlara olan şükran borcumuzu ödemeye çalışacağız"

        Şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına yönelik Milli Savunma Komisyonu'nun çalışmalarına dair de bilgi veren Akar, ülkenin birliği ve bütünlüğü, devletin bekası, milletin huzuru için yürütülen terörle mücadeledeki başarıda aslan payının şehitler ve gazilere ait olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

        REKLAM

        Akar, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir ülkenin yapmadığı kadar şehit aileleri ve gazilere sahip çıktığını dile getirdi. Bu konuda çeşitli zamanlarda çıkarılan düzenlemeler olduğunu hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

        "Bunların birleştirip birbiriyle koordineli hale gelmesi, bir bütün olarak ele alınmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Meseleyi sadece bir maaş, tazminat meselesi değil, bir bütün halinde ele alıp, şehit ailelerimize ve gazilerimize olan saygı ve şükranımızın bir göstergesi olarak birtakım düzenlemeler yapılıyor. İlgili bakanlıkların çalışmaları var, Meclis'te yapılan çalışmalar var, derneklerden bilgi alıyoruz, vakıflarla konuşuyoruz... Bunların hepsini derleyip toparlayıp önümüzdeki dönemde önemli düzenlemeler yapılacak ve bu konuda eksiklik, aksaklık ne varsa bunların hepsi düzeltilmiş şekliyle, şehitlerimizin ailelerine olan saygımızı, şükranlarımızı somut bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız. Gazilerimizin de rahat ve huzur içinde yaşamalarına imkan sağlayacağız, onlara olan şükran borcumuzu da bu şekilde ödemeye çalışacağız."

        REKLAM

        Komisyon'daki çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiğini vurgulayan Akar, bu konuda yasal sorumluğu olan ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

        Çalışmaların sonucunun önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını bildiren Akar, "Bu konuda birlik beraberlik tam. Herkes aynı şeyi düşünüyor, 'bu konuda yapılması gereken ne varsa yapalım' noktasında ve inşallah bunu olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız." dedi.

        Uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Gazzelilerin İsrail saldırılarıyla bir soykırıma maruz kaldığına dikkati çekti.

        Akar, "Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin büyük girişimleriyle burada bir ateşkes sağlandı. Bu ateşkesin devamlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii nihai olarak da 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmadan orada sorunun çözülmeyeceğini biz değil 157 devlet söylüyor. Dolayısıyla bunun da bir an önce sonuçlanması ve karara bağlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu şekilde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hulusi Akar
        #şehit ve gazi aileleri hakları
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"