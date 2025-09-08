TCMB 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu? 2026-2027 enflasyonda düşüş bekleniyor mu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu sundu. Karahan, sıkı para politikası vurgusu yaparken, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Peki, Merkez Bankası'nın 2026-2027 yıllarına yönelik enflasyon tahminleri nasıl şekillendi? İşte detaylar…
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
2026 YILI ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 16
Karahan, "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Mayıs itibarıyla tekrar başladı. Brüt rezervler 8 Ağustos'ta 174 milyar dolara çıktı. Sıkı para politikası, risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladı. Enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yılı sonu için enflasyon yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" dedi.
KİRA ENFLASYONU GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR
Fatih Karahan, "Tüketici enflasyonu yüzde 33,5'e gerileyerek 42 puanlık önemli bir düşüş kaydetti. Enflasyon son 3 ayda üst üste piyasa beklentilerinden düşük gerçekleşti. Temel mal enflasyonundaki yükselme geçici oldu. Ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor" dedi.
DEZENFLASYON SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR
-2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, finansal piyasalardaki oynaklıklara ve jeopolitik gelişmelere karşın kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
-Son Rapor döneminden bu yana enflasyon, tahmin ettiğimiz orta noktanın üzerinde olmakla birlikte, öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.
-Enflasyon ana eğilimin üç aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.
-Ağustos ayı öncü verileri de ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor.
-Temel mal enflasyonu ise, nisan sonrası dönemde kur gelişmelerinin etkisiyle bir miktar yükselse de bu durum geçici oldu.
-Zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan kalemlerin hizmet enflasyonunun ataletini artırdığını görüyoruz.
"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN KADEMELİ BİR ŞEKİLDE SÜRMESİ BEKLENİYOR"
Karahan, "Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin etkisini takip edeceğiz. Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor" dedi.
"2024 HAZİRAN'DAN BU YANA ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Sıkı para politikasının kademeli sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ediyoruz. 2024 Haziran'dan bu yana enflasyondaki düşüş kesintisiz devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. 2025 yılının ilk çeyreğinde özel tüketimin yıllık büyümesi yavaşladı. Özel tüketimin büyümeye katkısı belirgin olarak geriledi. İlk çeyrekte yurt içi talep zayıfladı, dış denge iyileşti. İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin büyümesi yavaşladı. Anket bazlı göstergeler sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. Altın hariç perakende satışlar ılımlı seyrini sürdürdü" diye konuştu.