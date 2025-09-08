2026 YILI ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 16

Karahan, "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Mayıs itibarıyla tekrar başladı. Brüt rezervler 8 Ağustos'ta 174 milyar dolara çıktı. Sıkı para politikası, risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladı. Enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yılı sonu için enflasyon yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" dedi.