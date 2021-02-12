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TCMB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TÜSİAD'ı ziyaret etti. TÜSİAD yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu. 2023 yüzde 5 kalıcı fiyatistikrarı" ifadelerine yer verildi.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) February 11, 2021

TÜSİAD tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal TÜSİAD’ı ziyaret etti. Serbest piyasa kuralları çerçevesinde verimlilik odağıyla #kalıcıfiyatistikrarı konusunu ele aldık. Gıda enflasyonu ile mücadelede bütüncül bir yaklaşımla tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önerileri paylaştık."