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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB Faiz kararı toplantısı ne zaman, 2025 Nisan PPK ne zaman toplanacak, faiz beklenti anketi ne diyor, bu ay faiz düşer mi?

        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan PPK toplantısı ne zaman?

        Ekonomi dünyasının gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararında. Ocak ve Mart aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleriyle piyasalar üzerinde etkili olan TCMB'nin, önümüzdeki aylarda nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası'nın Nisan ayı PPK toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Nisan 2025 PPK toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:56
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Nisan ayının en çok merak edilen ekonomik gelişmeleri arasında yer alıyor. Ocak ve mart aylarında yapılan faiz indirimlerinin ardından, piyasalarda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, TCMB'nin bu ay alacağı olası faiz kararını büyük bir dikkatle bekliyor. İşte, nisan ayı PPK toplantısına dair tüm detaylar...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası bir sonraki PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

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        MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

        Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

        PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

        Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

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        TCMB FAİZ BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

        Yurt içinde geçen hafta yatay bir seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamlarken, gelecek hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

        AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu.

        Cari işlemler hesabının ise şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

        Bununla birlikte dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 düşüşle cuma gününü 37,8690'dan kapattı.

        Yurt içinde gelecek hafta pazartesi ödemeler dengesi, salı günü bütçe dengesi, çarşamba konut satış istatistikleri, perşembe TCMB'nin faiz kararı ve konut fiyat endeksi, cuma kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek.

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