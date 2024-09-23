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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB ve Dünya Bankası, 'Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık' konferansı düzenleyecek - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB ve Dünya Bankası, 'Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık' konferansı düzenleyecek

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Dünya Bankası Grubu işbirliğinde düzenlenecek "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans, 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:34
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        TCMB ve Dünya Bankası'ndan ortak konferans
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        TCMB ile Dünya Bankası Grubu, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans düzenleyecek.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'ın açılış konuşmalarını yapacağı konferans, 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Konferans, fintek ve dijitalleşmenin potansiyeli, cinsiyet ve iklim perspektifleri, KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar gibi konulara odaklanacak.

        Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay'ın da konuşmacı olarak yer alacağı konferans, kamu görevlileri, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ile ana paydaşlar, finansal kapsayıcılığın Türkiye'de eşitlikçi büyümeyi, finansal dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği teşvik etmedeki rolünü tartışacak.

        Konferansta, "Fintek ve Dijitalleşme: KOBİ'ler için Finansal Kapsayıcılığın Dönüştürülmesi ve Sonrası" başlıklı panelin yanı sıra "Kadınlar ve KOBİ'ler için Finansal Kapsayıcılığı Sağlamaya Yönelik Temel Stratejiler: Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Finansal Okuryazarlık", "İklim Değişikliği ve Doğal Afetler Döneminde Haneler ve KOBİ'lerin Finansal Dayanıklılığını Güçlendirme" ve "Kapsayıcı Yatırımları Teşvik Etme & Özel Sektörün Türkiye'deki KOBİ'leri Teşvik Etmedeki Rolü" olmak üzere 4 panel ve söyleşi yer alıyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Dünya Bankası
        #TCMB
        #World Bank Group
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