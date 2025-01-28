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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TEDAŞ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? TEDAŞ mesai saatleri 2025 - Merak Edilenler Haberleri

        TEDAŞ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? TEDAŞ mesai saatleri 2025

        Elektrik hizmeti ile ilgili yaşanan problemlerde vatandaşın başvurduğu Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ'ın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TEDAŞ mesai saatleri nedir? TEDAŞ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...

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        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:45
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        TEDAŞ mesai saatleri 2025
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        Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), vatandaşların elektrik hizmeti ile ilgili yaşadığı problemlerde başvurduğu kamu tüzel kişiliği olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlar elektrik hizmeti sorunlarının çözümü dolayısıyla TEDAŞ'ın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki TEDAŞ, hangi saatler arasında hizmet veriyor?

        TEDAŞ MESAİ SAATLERİ

        TEDAŞ, hafta içi saat 08.00 ila 17.00 arasında hizmet vermektedir. TEDAŞ personeli saat 12.30-13.30 arasında öğle molasına çıkmaktadır.

        TEDAŞ, pek çok kamu kuruluşu gibi hafta sonları, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

        TEDAŞ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

        TEDAŞ'ın Genel Müdürlük binası, Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 0312 212 69 00 numaralı telefon ve 0 312 213 88 73 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Cirik
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