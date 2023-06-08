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Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

Beyin tümörü sebebiyle radyasyon tedavisi gören Melanie, saçları döküldüğü için çok üzülüyordu ancak oğlu, ona yeniden hayat olacak bir hediye vermeye karar verdi. Matt, annesine kendi saçlarından oluşan bir peruk yaptı.

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  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    Melanie Shaha adlı Arizonalı bir anne, tekrarlayan iyi huylu bir beyin tümöründen kurtulmak için radyasyon tedavisi görünce saçları döküldü. Melanie, başarılı bir ameliyat geçirdi ancak yine de giden saçları için çok üzüldü.
  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    6 çocuk annesi, hasta olmayı umursamıyordu ama hasta gibi gözükmek, toplumdan kaçmasına neden oluyordu. Ancak güzel saçlarıyla da bilinen 27 yaşındaki oğlu Matt, annesi için sevimli bir çözüm buldu.
  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    Matt, 2020'nin başlarında, bu özel amacı göz önünde bulundurarak saçlarını uzatmaya başladı. Kararlılıkla, saçlarını sabırla besledi ve etkileyici bir uzunluğa ulaşmasını sağladı
  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    Saçları yeterli uzunluğa ulaştığında Matt, birkaç iş arkadaşıyla birlikte annesinin evine gitti. Orada, Matt'in tüm saçlarını kestiler.
  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    Bu içten hareketin ardından Matt'in kesilmiş saçları, bir şirkete yollandı.
  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    Şirket, Matt'in saçını kullanarak özenli bir şekilde elle bağlanmış bir peruk yaptı ve peruk Melanie'ye teslim edildi. 
  • Tedavi gördüğü için saçları dökülen annesine kendi saçlarından peruk yaptırdı

    Bu kalpleri ısıtacak hediyeyi alan anne 4 yıl sonra ilk kez kendi gibi hissetmeye başladı. Matt ve Malenie arasındaki bağ hem onlar hem de okuyanlar için güzel bir anı oldu.

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Facebook'tan alınmıştır.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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