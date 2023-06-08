Bu kalpleri ısıtacak hediyeyi alan anne 4 yıl sonra ilk kez kendi gibi hissetmeye başladı. Matt ve Malenie arasındaki bağ hem onlar hem de okuyanlar için güzel bir anı oldu.

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