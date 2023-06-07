Bebeğine bronzlaştırıcı süren anne sosyal medyayı ikiye böldü

Gelen eleştiriler üzerine yeni bir video daha yayınlayan Kylen, bu kez başka bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: Herkes bebeğime bronzlaştırıcı sürmemi bırakmamı söylüyordur ama Loving Tan (bronzlaştırıcı markası) çalışanlarının bakması gereken aileleri vardır.

Fotoğraflar Kylen Suttner'ın Instagram hesabından alınmıştır.