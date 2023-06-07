Neden canımız sıkılır?

Deneyin sonunda katılımcılar, bu deneyimden memnun olmadıklarını söyledi. Hatta çoğu katılımcı, umutsuzca bir tür dış uyaran için can attıkları yorumunu yaptı.

Öyleyse, can sıkıntısı son derece tatmin edici değilse ve bize ıstırap veriyorsa, neden bu duyguya ihtiyacımız var? Bunun en muhtemel cevabı; insanlara yeni şeyler keşfetmek için motivasyon sunmasıyla ilgilidir. Can sıkıntısı merakımızı tetikler ve yeni deneyimleri keşfetmemiz için bize destekler. Ayrıca bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, meşgul insanların daha fazla mutlu hissettiğini gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında; can sıkıntısı, beynin üretmek için güç aldığı kaynağıdır.

Kaynak: Science ABC