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        Haberler Sağlık "Tedavide influenza ve Covid ayrımını yapmak çok önemli" | Sağlık Haberleri

        "Tedavide influenza ve Covid ayrımını yapmak çok önemli"

        Bursa'da son aylarda mevsimsel solunum yolu ve grip vakalarında artış görüldüğünü söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ceyhan, "Influenza ve covid ayrımını yapmak çok önemli; çünkü influenza tedavisi antiviral tedavi ile gerçekleşiyor. Böylelikle 7 ila 10 gün sürecek hastalığı, tedaviye erken başlanmasıyla, 1-2 gün içerisinde çok daha ağır olmayacak şekilde geçirmek mümkün" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:38 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:38
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        Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ceyhan, mevsimsel solunum yolu ve grip vakalarındaki artış nedeniyle son dönemde hastanelerde yaşanan yoğunluğun arttığını belirtti.

        Özellikle influenza vakalarında ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Ceyhan, “Mevsim ve hava kirliliğinin katkısıyla özellikle soğuk algınlığı, grip ve covid vakalarında yoğunlaşma yaşanıyor. Hastalarımızda gözlemlediğimiz özellikle influenza A vakalarında belirgin bir artış var. İnfluenza ve Covid ayrımını yapmak çok önemli. Çünkü influenza tedavisi, antiviral tedavilerle gerçekleşiyor. Böylelikle 7 ila 10 gün sürecek hastalığı, tedaviye erken başlanmasıyla, 1-2 gün içerisinde çok daha ağır olmayacak şekilde geçirmek mümkün” diye konuştu.

        Bu süreçte evde sağlık hizmetlerinin önemine de dikkat çeken Ceyhan, “Bu hastalıkların çok yoğun olması sebebiyle, hastanelerde çok uzun kuyruklar oluşmakta. Düşkün durumda olan hastaların, evde tedavisi daha da önem kazanmakta” ifadelerini kullandı.

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