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Destiny Honneycutt, üzüntüsünü sevgilisi Bonner ile çekilmiş iki fotoğraf koyarak, altına yazdığı metinle şöyle ifade etti: "Sadece sana ihtiyacım var! Dün en iyi arkadaşımı, en iyi erkek arkadaşımı ve hayatımın aşkını kaybettim. Şunu söylemeliyim ki şu an İsa’yı çok kıskandım! Çok erkendi ve birlikte geçireceğimiz daha çok zamana ihtiyacımız vardı. Seni tüm kalbimle seviyorum."