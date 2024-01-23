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        Haberler Sağlık Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü

        Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü

        Türkiye'de çok bilinmeyen nörolojik engel spinoserebellar ataksi (SCA) hastası Ahmet Kılıçarslan, 11 yıllık tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:31
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        11 yıl sonra yeniden yürüdü!
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        Hacettepe Üniversitesinde memur olarak çalışan 59 yaşındaki Ahmet Kılıçarslan'a, 11 yıl önce nadir görülen, beyincik ve omurilikte dengeyle ilgili hücrelerin kaybı ya da doğru çalışamaması sonucu kişinin yürümesi, konuşması ve hareket fonksiyonlarında dengesizliğe neden olan SCA tanısı kondu.

        Eşinin ve çocuklarının da desteğiyle Ankara'da gördüğü tedaviler sonucu genel sağlık durumu stabil hale gelen Kılıçarslan, fizik tedavi ve rehabilitasyona yönlendirildi.

        Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinde tedavi gören Kılıçarslan, bir süre önce memleketi Trabzon'a döndü.

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        Aile yakınlarının tavsiyesi üzerine Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine müracaat eden Kılıçarslan, havuz terapi, konuşma ve ergoterapi ile yürüme egzersizlerine 2 aydır burada devam ediyor.

        Tekerlekli sandalyede geldiği hastaneden yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşayan Kılıçarslan, artık sorulara kısa yanıtlar da verebiliyor.

        "TEDAVİ SÜRECİ OLUMLU GEÇTİ"

        Fizyoterapist Yusuf Oflaz, 11 yıllık ataksi öyküsüyle kendilerine müracaat eden hastaya, doktorların kararıyla rehabilitasyon programı başlatıldığını söyledi.

        Hastaya fizyoterapist, fizik tedavi teknikeri, ergoterapist ve dil konuşma terapistleriyle kompleks bir tedavi programı uygulandığını aktaran Oflaz, hastanın şu anda kısmi olarak bağımsız şekilde yürüyüşünü yapabildiğini, yataktan sandalye ya da başka yerlere transferi konusunda kısmi olarak bağımsızlığını yakaladığını anlattı.

        Oflaz, havuz terapisinin (hidroterapi) de hastaya çok olumlu katkısı olduğunu vurgulayarak, "Hastamızda ileri derecede denge ve koordinasyon bozukluğu vardı. Haftada 2 defa tekniker arkadaşlarımızın eşliğinde havuz içerisinde denge ve koordinasyon egzersizleri yaptırıldı. Hastamıza suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak egzersiz programı oluşturduk. Bunun sonucunda hastamız da güzel bir dönüş sağladı ve olumlu gelişme gösterdi" diye konuştu.

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        Hastanın dil konuşma terapisti tarafından da yoğun çalışmaya alındığına dikkati çeken Oflaz, "İlk geldiği zaman kelimeleri çok anlamsızdı ve hiçbir şekilde hasta ile iletişim kurulamıyordu. Şu an hastamız anlamlı kelimelerle kendini ifade edebiliyor. Bu da çok önemli. Tedavi süreci bizim açımızdan çok olumlu geçen bir hasta oldu" dedi.

        "İHTİYAÇLARININ ARTIK ÇOĞUNU KARŞILIYOR"

        Hastanın eşi Gülay Kılıçarslan da eşinin bir anda rahatsızlandığını ve spinoserebellar ataksi tanısı ile uzun süre tedavi gördüğünü söyledi.

        Tedavinin ardından fizik tedavi süreçlerinin başladığını anlatan Kılıçarslan, "11 yıl boyunca zorlu günler yaşadık. Çok zordu. Onu 2 kişi, 3 kişi çok zor kaldırıyorduk, götürüyorduk. Bir süre karnından mama ile beslendi. Yemek yiyemiyordu. 4 ay sonra yemeğe başladı" diye konuştu.

        Kılıçarslan, Trabzon'da 2 aydır aldıkları tedaviden de memnun olduklarını dile getirerek, eşinin ihtiyaçlarının artık çoğunu karşılayabildiğini aktardı.

        Spinoserebellar ataksi ile mücadele eden Ahmet Kılıçarslan da ayağa kalktığı için mutlu olduğunu belirterek, "2 aydır buradayım. Doktorumdan bütün personele, herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hastane" ifadesini kullandı.

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