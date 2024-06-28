Tekirdağ'da belgesiz silah ticaretine gözaltı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Giriş: 28.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:19
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir av bayisinde arama yaptı.
Aramada 11 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca fişeği, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İş yeri sahibi, yasa dışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
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