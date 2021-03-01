Eşine laf atan şahısları uyarınca darp edildi 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, eşiyle mangaldan dönen K.K. yol kenarında bulunan kişileri, eşine laf attığı gerekçesiyle uyarmak istedi. Saldırıya uğrayan K.K. dengesini kaybedip, yere düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.K. tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre; hastaneden taburcu olan K.K. saldırganlardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Kaburgalarım ağrıyor, nefes almakta güçlük çekiyorum. Benim kimseyle bir derdim yok. Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.