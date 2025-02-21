Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yavuz Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde, güçlü Tekirdağ ve güvenli bir gelecek için çalıştıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın deprem riski olan bir kent olduğunu hatırlatan Yüceer, "Maalesef 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız o asrın felaketi denilen o büyük acıda bir kez daha bizlerin depreme, afetlere olası olabilecek her türlü felakete karşı hazırlıklı olma, önlem alma sorumluluğumuzu bir kez daha acı bir şekilde yaşadık. O acı hala yüreğimizde" dedi.

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Yüceer, belediye olarak depreme karşı yapılacak çalışmaların bilinciyle, göreve geldiklerinden beri daha güçlü, daha dirençli bir Tekirdağ hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Kentteki yapı stoklarının incelendiğini ifade eden Yüceer, "Yapı stoplarımızın hepsini taradığımızda bir gerçekle karşılaştık. Yapılarımızın yaklaşık yüzde 50'si 1999 yönetmeliğinden önce. Bu bize bir gerçeği gösteriyor. Bu yapıların acil olarak taranması, güçlendirilmesi ve önlem alınması gerçeği. Bu ofiste hak sahiplerimiz bu konuda projemiz hakkında hem bilgilendirilecek hem de projemiz anlatılacak. Amacımız herkesin haklarının korunduğu adil, şeffaf bir süreci yönetmek. Altınova Kentsel Dönüşüm Projemizde yaklaşık 82 bin 628 metrekarelik bir alanı dönüştürüyoruz. Proje kapsamında 1154 konut inşa ederek şehrimizin geleceğini güvence altına alacağız. Hak sahiplerine 60 ve 135 metrekare arasında değişen 6 farklı tip konut modeli sunacağız" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da depremin ülke için acı bir gerçek olduğunu aktararak, Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nin vatandaşlar için çok faydalı bir hizmet sunacağını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan ofisi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, ofis hakkında katılımcıları bilgilendirdi.