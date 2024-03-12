Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki otomobille kafa kafaya çapıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’da kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki otomobille kafa kafaya çapıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Değirmenaltı mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki 34 FDT 958 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor.

        Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'dan asayiş
        Tekirdağ'dan asayiş
        Taksinin motor kısmında ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
        Taksinin motor kısmında ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı