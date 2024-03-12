Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ’da kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki otomobille kafa kafaya çapıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Değirmenaltı mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki 34 FDT 958 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.