Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Aydoğdu Mahallesi'nde S.G. ile E.Ü.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.Ü.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.