Gazze'ye yönelik abluka sessiz oturma eylemiyle protesto edildi

TEKİRDAĞ’da İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukası, sessiz oturma eylemiyle protesto edildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ablukası Tekirdağ’da sivil toplum örgütleri tarafından oturma eylemiyle protesto edildi. Süleymanpaşa ilçesindeki valilik meydanında toplanan grup, sessiz oturma eylemi yaparak Gazze’ye uygulanan ablukaya tepki gösterdi. İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, Gazze’ye uygulanan ablukayı ortadan kaldırmasını istediklerini belirterek, “Gazze’de ablukayı ortadan kaldırmak için kendilerini vicdan gönüllüleri olarak tarif edenler, erdemliler olarak tarif edenler tarafından dünyanın birçok ülkesinden Gazze’deki soykırımı durdurmak için yola çıkan, ablukayı kaldırmak için yola çıkan vicdan gönüllülerinin yapacakları kutlu seferi Tekirdağ ve tüm dünyaya duyurmak için sessiz bir şekilde burada oturacağız. Oturuşumuzun bir vicdan hareketi olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. İnşallah gemi Gazze kıyılarına yanaşıncaya kadar, abluka delininceye kadar, onlar Akdeniz’de zulmü tüm dünyaya duyurup Gazze’de ablukayı kaldırana kadar bizlerde meydanlarda gerek sessiz oturuşlarımızla, gerek bağırışlarımızla, gerek hükümetimize ulaşarak onları koruma amaçlı her türlü görevi yerine getirmeleri için, ikazda bulunmak için meydanlarda olacağız” dedi.