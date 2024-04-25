Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Gazze'ye yönelik abluka sessiz oturma eylemiyle protesto edildi

        TEKİRDAĞ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, sessiz oturma eylemiyle protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'ye yönelik abluka sessiz oturma eylemiyle protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’da İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukası, sessiz oturma eylemiyle protesto edildi.

        İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ablukası Tekirdağ’da sivil toplum örgütleri tarafından oturma eylemiyle protesto edildi. Süleymanpaşa ilçesindeki valilik meydanında toplanan grup, sessiz oturma eylemi yaparak Gazze’ye uygulanan ablukaya tepki gösterdi. İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, Gazze’ye uygulanan ablukayı ortadan kaldırmasını istediklerini belirterek, “Gazze’de ablukayı ortadan kaldırmak için kendilerini vicdan gönüllüleri olarak tarif edenler, erdemliler olarak tarif edenler tarafından dünyanın birçok ülkesinden Gazze’deki soykırımı durdurmak için yola çıkan, ablukayı kaldırmak için yola çıkan vicdan gönüllülerinin yapacakları kutlu seferi Tekirdağ ve tüm dünyaya duyurmak için sessiz bir şekilde burada oturacağız. Oturuşumuzun bir vicdan hareketi olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. İnşallah gemi Gazze kıyılarına yanaşıncaya kadar, abluka delininceye kadar, onlar Akdeniz’de zulmü tüm dünyaya duyurup Gazze’de ablukayı kaldırana kadar bizlerde meydanlarda gerek sessiz oturuşlarımızla, gerek bağırışlarımızla, gerek hükümetimize ulaşarak onları koruma amaçlı her türlü görevi yerine getirmeleri için, ikazda bulunmak için meydanlarda olacağız” dedi.

        Kalabalık, sessiz oturma eyleminin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protest...
        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protest...
        Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
        Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
        Tekirdağ'da toz taşınımı etkili oluyor
        Tekirdağ'da toz taşınımı etkili oluyor
        Tekirdağ'ı toz bulutları kapladı
        Tekirdağ'ı toz bulutları kapladı
        Tekirdağ'da yakalanan PKK'nın sözde komutanı tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan PKK'nın sözde komutanı tutuklandı
        Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası (2)
        Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası (2)