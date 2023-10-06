Tekirdağ'da çiftçiler damla sulamayla ürünlerinin verimini artırıyor FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da çiftçiler devlet destekli damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini arttırırken bir yandan da su tasarrufu sağlıyor.

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da çiftçiler devlet destekli damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini arttırırken bir yandan da su tasarrufu sağlıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ceviz yetiştiriciliği yapan 70 yaşındaki Selahattin Milli, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılında sulama hibe desteğinden yararlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destekler ve damla sulama sistemleri hakkında bilgi alan Milli, yararlandığı hibe desteğiyle 51 dönümlük içinde ceviz ağaçlarının bulunduğu arazisine damla sulama sistemi kurdu.

Milli, AA muhabirine, çiftçiler için damla sulama sisteminin son derece önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Milli, bu nedenle tüm çiftçilerin sulama hibe desteklerinden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Aldığı hibe desteğiyle bahçesine kurduğu damla sulama sisteminden çok memnun olduğunu ifade eden Milli, "Çiftçilerin damla sulama sistemine geçmesi şart. Şöyle söylemeliyim size suladıkça verim neredeyse ikiye katlanıyor. İkinci sondaj kuyusunu havuza bağladım ve 2,5 günde bir sulama yapılıyor. Bu şekilde hem su tasarrufu edilmiş oluyor hem de bitkinin zamanında ve yeterli miktarda su almasından dolayı verim artıyor." diye konuştu.

Milli, tüm çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçip, damla sulama sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi Mustafa Yıldız da hibe desteğinden yararlanarak bahçesine damla sulama sistemi kurduğunu belirtti.

Modern sulama sistemiyle su ve işçilik anlamında tasarruf sağladıklarını ifade eden Yıldız, "Kurduğumuz sistemle üründen aldığımız verim arttı. Komşularımıza ve çevremdekilere sulama hibe desteğinden yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

- "Hortumu alıp, bitkilerin dibine saatlerce su tutmanın mantığı yok"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar da şebeke sularının bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Sulamanın, bitkinin su ihtiyacını belirleyerek yapılması gerektiğini anlatan Bahar, "Şebeke suyu ile bahçe sulama kabul edilemez. Bitkinin bilinçsizce sulanması doğru değil. Bunun dışında mutlaka sulama yapacaksa insanımız, damla sulamayı kullanmak durumunda. Hortumu alıp, bitkilerin dibine saatlerce su tutmanın mantığı yok." diye konuştu.

Çiftçilere toprak altı damla sulama sistemlerinin ya da normal damla sulama sistemlerinin kullanılması tavsiyesinde bulunan Bahar, bahçelerde gereğinden fazla su harcanmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Bahar, modern sulama istemlerinde zamanlayıcı ve otomasyonların kullanılması gerektiğini, çiftçilerin bu sayede daha ekonomik şekilde sulama yapılabileceğini sözlerine ekledi.