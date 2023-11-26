Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada arama yaptı.

Aramada 11 gram eroin ele geçirildi, bina içerisindeki şüpheli C.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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