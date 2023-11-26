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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:14 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:16
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada arama yaptı.

        Aramada 11 gram eroin ele geçirildi, bina içerisindeki şüpheli C.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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