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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Tekirdağ il kongresine katıldı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:17
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Tekirdağ il kongresine katıldı
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Davutoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım, sanayi ve turizm şehri olduğunu söyledi.

        Gazze'de yaşananlara ilk günden itibaren sessiz kalmadıklarını ifade eden Davutoğlu, "Bizim haklı ile haksız, zalim ile mazlum, işgalci ile işgal edilen arasında tercih yapma hakkımız yoktur. Kültürümüzde, bilincimizde, tarihimizde der ki mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız, haklının yanındayız haksızın karşısındayız, bu toprakların yerli halkının yanındayız, bu toprakları işgal edenlerin karşısındayız. Cumhuriyet'imizde bunu söyler, Osmanlı'mızda bunu söyler, Şelçuklu'muzda bunu söyler. Burada da safımız bellidir." dedi.

        Davutoğlu, Gazze'de binlerce kadının şiddete maruz kaldığını, binlerce insanın öldürüldüğünü dile getirdi.

        Gazzeli kadınların, çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Davutoğlu, "Gazze'de insanları acımasızca katleden katillerin karşısındayız. Bütün dünyayı ilk günden itibaren bu mücadeleye çağırıyoruz, bundan sonra da çağıracağız. Bugün bütün kadınlarımızın seslerini yükseltip Gazzeli kadınlar için hem dua etmek, hem de onlar adına bütün insanlığa çağrıda buluma görevi var. Filistin'deki mesele Arap, İsrail meselesi değildir, bu mesele insanlık meselesidir." diye konuştu.

        Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut başkan Recep Nişancı yeniden başkanlığa seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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