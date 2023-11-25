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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

        AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları başkanlığı tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:33
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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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        AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları başkanlığı tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Neziha Temür, parti binasında yaptığı konuşmada, Filistin'deki yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini, bölgedeki ateşkesin kalıcı olmasını dilediklerini söyledi.

        Şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını ifade eden Temür, "Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil vicdanlarımızdır." dedi.

        Temür, parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini, kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı AK Parti hükümetlerinin öncelikli politika alanlarından olduğunu dile getirdi.

        Şiddetin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu aktaran Temür, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim, kadın-erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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