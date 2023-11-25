Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Sivil Toplum Buluşmaları çalıştayı yapıldı

        Tekirdağ'da Sivil Toplum Buluşmaları çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Sivil Toplum Buluşmaları çalıştayı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da Sivil Toplum Buluşmaları çalıştayı düzenlendi.

        Tekirdağ Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kentte bir otelde düzenlenen programda, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurdanur Arıcan çalıştay hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, toplantıların sivil toplum örgütleri için anlamlı olduğunu söyledi.

        Devletin kurumları kamu hizmeti yapıyor ve buna katkı olsun diye sivil toplum örgütleri de önemli işler yaptığını belirten Soytürk, "3 ay öncesine kadar Kilis valisiydim. Depremde de Kilis'teydim. Depremin ardından net bir şekilde sivil toplum örgütlerinin işlevini gördük. Zaten necip bir milletimiz var. Hakikaten o günlerde oluk oluk yardımlar yağdı ama bazı sivil toplum örgütleri diğerlerine göre daha organize, daha hızlı, daha akılcı hareket ettiler, onları gözlemledim. Ama hepsinin niyeti samimiydi." dedi.

        Çalıştaya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Uygulama Daire Başkanı Adnan Zengin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlen...
        Tekirdağ'da "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlen...
        Geçirdiği kaza sonrası öğrenciyken ayrıldığı liseye öğretmen olarak döndü
        Geçirdiği kaza sonrası öğrenciyken ayrıldığı liseye öğretmen olarak döndü
        Tekirdağ'da hastanın karnından 20 kilogram kitle çıkarıldı
        Tekirdağ'da hastanın karnından 20 kilogram kitle çıkarıldı
        Şehit öğretmen Neşe Alten'in öğretmenine yazdığı kompozisyon gazetede yayın...
        Şehit öğretmen Neşe Alten'in öğretmenine yazdığı kompozisyon gazetede yayın...
        Karın şişliği için gitti, vücudundan 20 kiloluk kitle çıkarıldı
        Karın şişliği için gitti, vücudundan 20 kiloluk kitle çıkarıldı