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        Tekirdağ'da "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisince "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:39
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        Tekirdağ'da "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlendi
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        Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisince "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlendi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında olması gerektiğini söyledi.

        Kadınların aile ve toplumun temeli olduğunu ifade eden Şahin, "Kadınların eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda varlık göstermesini önemsiyoruz. Kadın ve aile konulu çalışmalara da üniversite olarak ayrı bir önem veriyor, bu konuda anlamlı çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

        KADEM Tekirdağ Temsilcisi Sümeyye Tekin de konferansla kadınlara ve güvenli topluma dikkat çekmek istediklerini dile getirdi.

        NKÜ Rektör Yardımcısı Celalettin Vatandaş, Tekirdağ Müftü Yardımcısı Melek Karakaş ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Işıl Ilgın Oktay da konferansta sunum yaptı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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