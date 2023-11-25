Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

İlçede, AFAD gönüllüleri 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamladı.

E-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım eğitimlerinin tamamlanmasının ardından AFAD Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve eğitim sahasında uygulama gerçekleştirildi.

-Tekirdağ NKÜ'de yangın tatbikatı yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Afet ve Acil Durum Komisyon Koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Handan Dökmeci'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Acil durum ekiplerinde görevli personel, çalışanlar ve ziyaretçilerin katıldığı tatbikatta, yangın alarmıyla birlikte koruma ekip üyelerinin ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerinin yönlendirmesiyle tahliye planına uygun ve hızlı bir şekilde bina boşaltıldı.

Söndürme ekibi tarafından tatbikat gereği çıkan yangın söndürülürken, kurtarma ekip üyeleri binadaki yaralı personeli kurtardı.

Tatbikata, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna da katıldı.