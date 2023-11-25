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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

        Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:40
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
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        Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

        Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

        Sahildeki bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.

        Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda havanın normale dönmesini beklediğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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