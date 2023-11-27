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        Tekirdağ'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tankerin çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:05
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        Tekirdağ'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tankerin çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

        İstanbul Caddesi'nde, G.K idaresindeki 59 LP 108 plakalı akaryakıt tankeri yolun karşısına geçmeye çalışan J.Y'ye (45) çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, işe gitmek üzere evden çıkan iki çocuk annesi J.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi morga kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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