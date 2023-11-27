Tekirdağ'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tankerin çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tankerin çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.
İstanbul Caddesi'nde, G.K idaresindeki 59 LP 108 plakalı akaryakıt tankeri yolun karşısına geçmeye çalışan J.Y'ye (45) çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, işe gitmek üzere evden çıkan iki çocuk annesi J.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi morga kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
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