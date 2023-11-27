Tekirdağ'da polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi evinde gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi evinde gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri S.E'yi durdurmak istedi.
Uygulamadan kaçan şüpheliyi yakalamak için S.E'nin adresine giden polis ekiplerine direnen şüphelinin yakınları gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Polis ekiplerince S.E'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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