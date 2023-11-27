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        Tekirdağ'da polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi evinde gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:24
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        Tekirdağ'da polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi evinde gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri S.E'yi durdurmak istedi.

        Uygulamadan kaçan şüpheliyi yakalamak için S.E'nin adresine giden polis ekiplerine direnen şüphelinin yakınları gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 bıçak ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

        Polis ekiplerince S.E'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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