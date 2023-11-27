Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi, hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde, yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Jale Yörük (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Ayazpaşa Mahallesi Depo Sokak'ta meydana geldi. Çerkezköy'de, fabrikada çalışan, 4 çocuk annesi Jale Yörük'e, yolun karşısına geçerken, G.K.'nin kullandığı 59 LP 108 plakalı akaryakıt tankeri çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Yörük'ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, tanker sürücüsü G.K.'yi gözaltına alıp, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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