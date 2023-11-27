Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi, hayatını kaybetti

        TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde, yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Jale Yörük (45), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde, yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Jale Yörük (45), yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Ayazpaşa Mahallesi Depo Sokak'ta meydana geldi. Çerkezköy'de, fabrikada çalışan, 4 çocuk annesi Jale Yörük'e, yolun karşısına geçerken, G.K.'nin kullandığı 59 LP 108 plakalı akaryakıt tankeri çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Yörük'ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, tanker sürücüsü G.K.'yi gözaltına alıp, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 20 bin ton atık lastik geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıl...
        Tekirdağ'da 20 bin ton atık lastik geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıl...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Kapaklı Belediyesi´nden kadına yönelik şiddete karşı `birleşme çağrısı´ 
        Kapaklı Belediyesi´nden kadına yönelik şiddete karşı `birleşme çağrısı´ 
        Sel felaketlerine karşı gölet ve barajların çoğaltılması önerisi
        Sel felaketlerine karşı gölet ve barajların çoğaltılması önerisi
        Kapaklıspor, OGM Ormanspor'u 87-73 yendi
        Kapaklıspor, OGM Ormanspor'u 87-73 yendi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa