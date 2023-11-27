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        Kapaklı Belediyesi´nden kadına yönelik şiddete karşı `birleşme çağrısı´ 

        Tekirdağ´ın Kapaklı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü´nde söyleşi programı düzenledi. Kadına yönelik şiddete karşı `birleşme çağrısı´ niteliğindeki seminer büyük ilgi gördü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:28
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        Kapaklı Belediyesi´nden kadına yönelik şiddete karşı `birleşme çağrısı´ 
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        Tekirdağ´ın Kapaklı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü´nde söyleşi programı düzenledi. Kadına yönelik şiddete karşı `birleşme çağrısı´ niteliğindeki seminer büyük ilgi gördü. 

        Kapaklı Belediyesi toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü´nde Aile Danışmanı, Yazar Dr. Ferhat Aslan´ın katılımı ve Sunucu Cem Öğretir´in moderatörlüğünde söyleşi programı düzenlendi.  Etkinliğin düzenlendiği salonun koltuklarına sürpriz hediyeler ve karanfiller bırakıldı. Etkinliğe Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Yıldırım ve Ruhi Özden, protokol üyeleri, Aile Danışmanı, Yazar Dr. Ferhat Aslan, iş insanı Özkan Ulusoy ve çok sayıda davetli katıldı.

        Kadına yönelik şiddeti engellemek için önce erkeği iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, `´Kadının, kız çocuklarının iyi yetiştirilmesi gerekiyor ki bu anneler geleceğimiz olan çocukları iyi yetiştirebilsinler´´ dedi. 

        "ŞİDDET BİR SORUN ÇÖZME YÖNTEMİ DEĞİLDİR"

        Şiddetin tanımını yapan Dr. Ferhat Aslan, şiddetin psikolojideki tanımında insan duygusuna zarar veren her şeyin aslında şiddet olarak yer aldığını söyledi. `Mimik, beden dili, küsmek, muhatabı yok saymak gibi haller şiddettir´ diyerek yanağına tokat atılan bir kadının ya da çocuğun yanağı acıdığı için değil onuru zedelendiği için ağlar´ diyerek psikolojik şiddete dikkat çeken Aslan, "Şiddet bir sorun çözme yöntemi değildir" dedi.

        İş insanı Özkan Ulusoy ise bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini ve bu faaliyetleri sürdüreceklerini belirtti.

        DHA-Genel - Türkiye-Tekirdağ - DHA

        2023-11-27 11:27:40

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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