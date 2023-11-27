Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu sattığı iddiasıyla arama yaptığı kişinin evinde 594 gram bonzai ele geçirdi.
Kapaklı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu sattığı iddiasıyla arama yaptığı kişinin evinde 594 gram bonzai ele geçirdi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli F.Y. takibe alındı.
Zanlının Yıldız Caddesi'ndeki evinde yapılan aramada 594 gram bonzai ve kırmızı reçete ile satılabilecek 25 hap ele geçirdi.
F.Y. gözaltına alındı.
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