Son dakika haberi İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
İspanya, Filistin devletini bugün resmi olarak tanıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.
İspanya Başbakanı Sanchez, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.
Televizyondan demeç veren Başbakan, tüm taraflar üzerinde mutabık kalmadıkça 1967 sonrası Filistin sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacaklarını söyledi.
Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri, geçtiğimiz hafta Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.
İspanya 'tarihin doğru yerinde durduklarını' belirtirken Norveç, bu kararın diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu açıklamış, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" demişti.
İspanya Savunma Bakanı Robles, "Gazze'de yaşananlar gerçek bir soykırım" açıklamasını yapmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, İspanyol hükümetinin ‘Filistin Devleti’ni tanıma kararının ardından Kudüs’te bulunan İspanya Büyükelçiliği'nin Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermesini yasaklamıştı.
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