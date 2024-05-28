İspanya Başbakanı Sanchez, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

Televizyondan demeç veren Başbakan, tüm taraflar üzerinde mutabık kalmadıkça 1967 sonrası Filistin sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacaklarını söyledi.

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri, geçtiğimiz hafta Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

İspanya 'tarihin doğru yerinde durduklarını' belirtirken Norveç, bu kararın diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu açıklamış, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" demişti.