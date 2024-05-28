Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

        Son dakika haberi İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

        İspanya, Filistin devletini bugün resmi olarak tanıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya Başbakanı Sanchez, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

        Televizyondan demeç veren Başbakan, tüm taraflar üzerinde mutabık kalmadıkça 1967 sonrası Filistin sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacaklarını söyledi.

        Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri, geçtiğimiz hafta Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

        İspanya 'tarihin doğru yerinde durduklarını' belirtirken Norveç, bu kararın diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu açıklamış, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" demişti.

        REKLAM

        İspanya Savunma Bakanı Robles, "Gazze'de yaşananlar gerçek bir soykırım" açıklamasını yapmıştı.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, İspanyol hükümetinin ‘Filistin Devleti’ni tanıma kararının ardından Kudüs’te bulunan İspanya Büyükelçiliği'nin Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermesini yasaklamıştı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?