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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:41
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        İki gündür hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

        Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açıldı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların iki gün aradan sonra yeniden denize açıldığını söyledi.

        Lodosun etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Lodos bugün etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız, iki günlük aranın ardından lüfer, sardalya ve istavrit avcılığı ile faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yarın yağış bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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