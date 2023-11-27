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        Sel felaketlerine karşı gölet ve barajların çoğaltılması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, sel felaketlerini önlemek ve su depolamak amacıyla gölet ve barajların arttırılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:33
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        Sel felaketlerine karşı gölet ve barajların çoğaltılması önerisi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, sel felaketlerini önlemek ve su depolamak amacıyla gölet ve barajların arttırılması gerektiğini söyledi.

        Orta, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğiyle sel, kuraklık ve fırtına gibi iklim olaylarının görülme sıklığının arttığını belirtti.

        Yağış rejimindeki değişimlerle kısa sürede çok fazla yağışın düştüğünü vurgulayan Orta, şiddetli sağanağın faydadan çok zararının olduğunu dile getirdi.

        Sel felaketlerinin can ve mal kayıplarına neden olduğunu ifade eden Orta, "Çok kısa sürede düşen çok fazla yağmur, erozyon etkisi yaratıyor. Şehir merkezleri ve yerleşim yerlerinde dere yataklarının kapalı olduğu bölgelerde taşkınlara ve sel felaketlerine yol açıyor." dedi.

        Selin önüne geçmek adına yapılaşmanın doğru planlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Orta, binaların mutlaka dere yataklarından uzak yerlerde olması gerektiğini vurguladı.

        Su kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımının her geçen gün daha fazla önem arz ettiğini aktaran Orta, şunları kaydetti:

        "Suyun akışını kontrol edecek ıslah çalışmaları ve depolanmasını sağlayacak yer üstü su kaynakları geliştirme projeleri olması gerekli. Gölet ve barajları aktif olarak kullanmak gerekir. Sağanak yağışın sel felaketine neden olmaması için baraj, bent, gölet, su kapanı gibi depolama ve akış engelleme yapıları çoğaltılmalı.

        Köylerden başlayarak, ekosistemi bozmayacak küçük ölçekli gölet ve barajların sayıları çoğaltılmalıdır. Gölet ve barajlarda tutulacak yağmur suyu da kurak dönemlerde tarımsal sulamada ve sanayide kullanılıp içme suyuna dönüştürülebilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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