Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım eğitimleri verildi. Ardından AFAD bünyesindeki araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve eğitim sahasında uygulama gerçekleştirildi.

- Kapaklı'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için söyleşi düzenledi

Kapaklı Belediyesince kadına yönelik şiddeti önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sunucu Cem Öğretir'in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, Davranış Bilimleri Uzmanı-Yazar Dr. Ferhat Aslan, toplumsal yapı, aile ve kadın-erkek ilişkileri üzerine konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, farkındalık amaçlı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddettin kabul edilemez olduğunu dile getiren Çetin, "Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde önleyici ve destekleyici hizmetlerimizle farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.